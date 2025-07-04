Составлен список звезд, которые так и не обозначили свою позицию по СВО

Составлен список звезд, которые так и не обозначили свою позицию по СВО

За все время проведения СВО некоторые российские артисты так и не обозначили свою позицию по спецоперации. О ком идет речь, как они объяснили свое молчание?

Кто из артистов до сих пор не комментировал тему СВО

Проведение спецоперации с 24 февраля 2022 года и до настоящего момента ни разу не комментировали народные артисты России Олег Меньшиков, Ирина Пегова и Александра Захарова, а также заслуженные артисты РФ Евгений Дятлов, Николай Добрынин, Наталья Щукина, Андрей Федорцов.

О своей позиции насчет СВО также молчат актеры Роман Полянский, Антон Васильев, Дмитрий Нагиев, Юрий Чурсин, Василий Фунтиков, Дмитрий Шевченко, Екатерина Скулкина, Владислав Котлярский, Игорь Вуколов, Нелли Уварова, Анна Снаткина, Александр Ратников, Мария Пирогова, Юлия Такшина, Никита Зверев, Алексей Климушкин, Екатерина Моргунова, Кирилл Полухин, Карина Андоленко, Иван Янковский, Диана Пожарская, Александр Якин, Дмитрий Паламарчук, Олег Алмазов, Стася Милославская и другие.

Актриса Валентина Рубцова также не комментировала проведение спецоперации. Она родилась в Макеевке, с 2009 года имеет российское гражданство.

Кто из артистов объяснил, почему молчит об СВО

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева после начала спецоперации обратилась к поклонникам и попросила не заставлять ее делать выбор. Она объяснила, что в такие моменты она, будучи уроженкой Одессы, ощущает себя «маленькой девочкой», которую в зале суда спрашивают, хочет она жить с папой или мамой.

Ирина Гринева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Ирина Гринева в марте 2022 года заявила в социальных сетях, что «хочет молчать», а певица Лолита Милявская отказалась публично комментировать проведение спецоперации, поскольку опасалась, что это может сказаться на ее семье, которая на момент начала СВО проживала в Киеве.

«Если начну говорить все, что думаю, прилетит со всех сторон. У меня же на Украине также есть родственники по папиной линии», — заявила исполнительница.

Заслуженный артист России Максим Аверин объяснил, что не комментирует проведение спецоперации, потому что не хочет обсуждать политические вопросы.

«Мне говорят: „Ах, ты не высказываешься“. Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — сказал он.

Кто из украинских артистов до сих пор молчит об СВО

Телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко заявила, что не говорит об СВО, так как хочет уберечь свой брак с российским певцом Владом Топаловым.

«Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше и любить друг друга», — поделилась она.

Также свое мнение о спецоперации публично не озвучивали певицы Анна Дзюба (Анна Asti) и Каролина Куек (Ани Лорак).

Читайте также:

Погода в Москве в субботу, 5 июля: ждать ли сильного ветра и похолодания

Почему не работает YouTube 4 июля: замедление, «гибель» видеохостинга в РФ

Охлобыстин, сын в тюрьме, отказ от кино: как живет актер Вадим Демчог