Поддержка Долиной, срок на Украине, помощь СВО: как живет Денис Майданов

Музыкант и депутат Государственной думы Денис Майданов был удостоен звания «Народный артист Российской Федерации». Что известно о его карьере и личной жизни?

Чем известен Майданов

Денис Майданов родился 17 февраля 1976 года в городе Балаково Саратовской области. Окончил химико-технологический техникум и Московский государственный институт культуры.

В 1999 году он устроился режиссером Музыкального театра и заведующим музыкальным отделом Дома творчества города Балаково, затем сотрудничал со столичной студией «Союз» и открыл свой продюсерский центр Lenina-street. Майданов писал песни для таких артистов, как Николай Басков, Александр Маршал, Наталья Ветлицкая и других.

В 2008 году артист стал лично исполнять свои песни. За годы карьеры он выпустил множество композиций, наибольшей популярностью из которых пользуются «Вечная любовь», «Время-наркотик», «Пролетая над нами», «О ней» и другие.

Майданов с 2021 года является первым заместителем председателя комитета Государственной думы по культуре.

Денис Майданов Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Что известно о личной жизни Майданова

Денис Майданов с 2005 года состоит в браке с Натальей Колесниковой.

«Жили тогда на съемной, у нас совсем не было денег. Я вообще, когда решил жениться, само предложение не делал. Вместо этого позвонил будущей теще и сказал: „Знаете, я на вашей дочери женюсь!“ И вот летом 2005 года мы должны были пожениться, а колец у нас не было… Рядом с нами был ювелирный, но там было все очень дорого. Я пару недель ходил и уламывал продавцов, торговался. В итоге они уступили. Потом поехали жениться в мой родной город Балаково», — рассказал артист в программе «Судьба человека».

Сейчас пара воспитывает двоих детей — дочь Владу и сына Борислава. Наследница пошла по стопам отца: пишет песни под творческим псевдонимом МайВл.

Что Майданов говорит об СВО

Денис Майданов поддерживает проведение спецоперации. Он неоднократно бывал в зоне СВО с концертами и гуманитарной помощью.

«Спасибо президенту за начало СВО, потому что она не только двинула геополитические процессы между странами, она наконец-то нам, жителям России, развязала руки. Общество было очень либеральным, оно было очень заселено многими западными течениями, аспектами, направлениями», — отмечал артист.

В декабре 2022 года Майданов был заочно приговорен на Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за то, что он голосовал за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Денис Майданов (справа) и Роман Разум выступают на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, 2022 год Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Как Майданов относится к уехавшим артистам

Денис Майданов в интервью NEWS.ru заявил, что спецоперация показала, кто предатель, а кто патриот. Музыкант обратил внимание, что за последние годы об уехавших артистах все забыли.

«Чулпан Хаматова и ей подобные сами выбрали свою судьбу — в сложный момент истории предали зрителя и страну, которая их сделала. Испугались, убежали, делали русофобские и антироссийские заявления. Но нужно знать историю и разбираться в геополитике, не путать творческие и политические трибуны», — заявил он.

Аналогичного мнения Майданов придерживается и об отъезде народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

«Пугачева была великой, решала многое и своей дланью могла благословить артиста. Но она сделала свой выбор, что она с той, либеральной Россией. А мы для нее стали империей зла», — сказал он в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Чем сейчас занимается Майданов

Денис Майданов совмещает политическую и творческую деятельности. 16 февраля он был удостоен звания «Народный артист Российской Федерации».

В честь своего 50-летия 17 февраля Майданов организовал благотворительный концерт в Государственном Кремлевском дворце. Средства, собранные от продажи билетов и пожертвований гостей, направлены в Фонд «Защитники Отечества» на реализацию специальных программ поддержки участников и ветеранов СВО.

Денис Майданов выступает на своем юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Музыкант отказался убирать народную артистку России Ларису Долину из числа приглашенных на концерт исполнителей. Скандал с квартирой, по словам Майданова, никак не повлиял на его отношение к певице. Он добавил, что благодарен Долиной за ту работу, которую она делает для участников СВО и фронта в целом.

«Я желаю Ларисе Долиной пережить это сложное время. Святых нет, все ошибаются. Я хочу сказать ей спасибо за то, что она сделала как артистка за свою профессиональную жизнь и последние четыре года СВО. Выступала и в местах боевых действий, и в госпиталях, и на оборонных предприятиях», — сказал он NEWS.ru.

