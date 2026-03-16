Стало известно, как США хотят помешать России заработать на нефти Минфин США: Вашингтон не допустит, чтобы РФ заработала на росте цен на нефть

Вашингтон не допустит роста цен на нефть, чтобы Россия могла заработать, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, которые передает телеканал CNBC, США стремятся не затягивать конфликт на Ближнем Востоке.

Идея состоит в чем: как только конфликт подойдет к концу и рынок будет насыщен, вернуться назад к санкциям (против российской нефтяной промышленности. — NEWS.ru), — сказал Бессент.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российских нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, из-за недавних ударов цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.

Позже бывший главный экономист и глава отдела исследований Международного валютного фонда Оливье Бланшар заявил, что цены на нефть могут вырасти до $200 (15,8 тыс. рублей) за баррель из-за разгоревшегося на Ближнем Востоке конфликта. По его мнению, причины этому две — невозможность защитить корабли в Ормузском проливе и отказ Ирана от прекращения угроз безопасности судоходства.