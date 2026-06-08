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08 июня 2026 в 09:05

Названа главная эмоциональная потребность женщины в отношениях

Психолог Миллер: главной потребностью женщины в паре является безопасность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Основной потребностью женщины в отношениях является чувство безопасности, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, недостаток заботы способен вызвать утрату интереса и разрыв отношений.

Чего на самом деле ждет женщина от мужчины? Это не деньги, статус или подарки. Базовая эмоциональная потребность — безопасность. Для девушек это в первую очередь уверенность: «Рядом со мной человек, который меня не предаст, а поддержит в трудную минуту». Это когда вы точно знаете, что ваш партнер — ваша надежная опора и вы можете расслабиться в его присутствии, — поделилась Миллер.

Она подчеркнула, что потребность в безопасности глубоко укоренилась в женской природе. По словам психолога, без этого чувства девушка начинает увядать, как цветок без воды. Эксперт подчеркнула, что в отношениях важно искренне заботиться, дарить тепло и уважение.

Когда женщина ощущает себя в психологической безопасности — ее ценят, о ней заботятся, она чувствует себя желанной и сексуальной, — у пары появляется настоящий фундамент. Отсутствие этого ведет к тому, что девушка начинает отдаляться, теряет интерес, а в худшем случае и вовсе уходит, — заключила Миллер.

Ранее психолог Дмитрий Ягудин заявил, что расходы на свидание должен покрывать тот, кто его инициировал. По его словам, если же встреча произошла спонтанно, то каждый может оплатить свою часть.

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