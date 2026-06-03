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03 июня 2026 в 14:28

Психолог поставил точку в давнем споре о том, кто платит на свидании

Психолог Ягудин: платить на свидании должен тот, кто предложил встречу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Все расходы на свидании должен оплачивать тот, кто предложил встречу, заявил в беседе с РИАМО психолог Дмитрий Ягудин. Если же люди собрались вместе без явного приглашения с чьей-либо стороны, то нормально, чтобы каждый платил сам за себя.

Если парень пригласил девушку — хороший тон, чтобы оплатил он. Если девушка пригласила парня, а такое сейчас есть, и девушки показывают свою активность, умеют выбирать, и в этом нет ничего плохого, — если вы являетесь инициатором движения, то, естественно, платить вам. Либо об этом нужно договориться заранее, — отметил Ягудин.

Он подчеркнул, что молодой человек может взять все расходы на себя как жест внимания и проявление ответственности. При этом не нужно расценивать подобное как его обязанность. Специалист добавил, что хорошим мужским тоном будет вызвать девушке такси до дома после свидания. Однако это должен быть акт заботы, а не попытка «купить расположение человека».

Ранее психолог Евгения Александрова заявила, что в период охлаждения отношений с мужчиной женщине следует сосредоточиться на себе. По ее словам, настойчивые попытки сохранить чувства не принесут ничего положительного.

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