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28 июля 2026 в 23:54

В Госдуме рассказали, изменятся ли правила передачи показаний счетчиков

В Госдуме опровергли слухи о новых сроках передачи показаний счетчиков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Информация о том, что с 1 августа в России изменятся сроки передачи показаний индивидуальных приборов учета воды, не соответствует действительности, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Сообщения о том, что передавать показания можно будет только с 20 по 25 число каждого месяца, являются необоснованными.

Никаких законодательных изменений, которые бы изменяли порядок передачи данных, не принималось, — заявил Кошелев.

Порядок передачи показаний остается прежним. Он напомнил, что рекомендация передавать данные до 25-го числа действует уже много лет и закреплена в правилах предоставления коммунальных услуг. Это не новое требование, а давно существующая практика, позволяющая корректно рассчитывать начисления.

Кошелев также отметил, что изменения в законодательстве, затрагивающие сферу ЖКХ, могут вступать в силу только с 1 марта или с 1 сентября. Поэтому введение новых правил с 1 августа юридически невозможно.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что закон не обязывает граждан передавать показания счетчиков строго одним определенным способом. Это можно делать через «Госуслуги», в личном кабинете поставщика услуг, через банковские приложения, ящик сбора показаний или по телефону.

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