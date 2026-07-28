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28 июля 2026 в 23:15

В Госдуме потребовали проверку по делу об избиении ученого на Урале

Сидякин обратился в СК РФ после гибели избитого ученого Зезина на Урале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину после гибели ученого Никиты Зезина. На своей странице в МАКСе он попросил провести федеральную проверку по факту избиения, после которого ученый скончался.

Подготовил обращение на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Считаю, что нужно разобраться не только по факту вопиющей бойни, но и провести федеральную проверку, что за ОПГ в спортивных костюмах на внедорожниках устраивает в регионе кровавые разборки, — написал Сидякин.

По словам Сидякина, необходимо установить все обстоятельства произошедшего. Он также призвал проверить деятельность лиц, которые, по его мнению, могут быть причастны к подобным инцидентам в регионе.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что напавшим на Зезина грозит до 15 лет лишения свободы. По его словам, следствию предстоит определить наличие преступного умысла у фигурантов дела.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по сообщению об избиении Зезина, повлекшем смерть. Отчет о расследовании передадут руководителю СК РФ Александру Бастрыкину.

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