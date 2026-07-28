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28 июля 2026 в 23:36

ПВО Саудовской Аравии сбила БПЛА на подлете к нефтяным объектам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили несколько беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны королевства Турки аль-Малики. По его словам, они были нацелены на нефтяные объекты страны.

Аль-Малики также заявил, что беспилотники были запущены с территории Ирака. По его словам, атаки совершили террористические группировки, которые поддерживает Иран.

Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа. По его словам, судно изменило маршрут в результате обстрела.

До этого представитель повстанцев сообщил, что йеменские хуситы уничтожили принадлежащий Саудовской Аравии разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar Akinci. Сбитие произошло над провинцией Эль-Джауф на севере страны. Сариа уточнил, что дрон турецкого производства выполнял «враждебные действия» в воздушном пространстве провинции.

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