В Совбезе РФ назвали цели атак Киева на склады Wildberries

Киев, атаковав склады Wildberries, пытался дестабилизировать работу малого бизнеса и добиться медийного эффекта, заявил газете «Ведомости» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников. Маркетплейсы стали частью повседневной жизни, поэтому удары по таким объектам отражаются прежде всего на обычных гражданах, заключил он.

Масленников отметил, что значительную часть аудитории Wildberries составляют женщины в возрасте от 25 до 45 лет, которые не являются стороной конфликта. Атаки были направлены на малый бизнес, работающий через маркетплейс. По его словам, продавцы и покупатели сталкиваются с потерей товаров, простоями и дополнительными расходами.

Нарушение стандартных процессов влечет за собой отказы и сбои по всей цепочке. Все это приводит к локальным экономическим потерям, — сказал Масленников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил добровольное решение Wildberries компенсировать убытки продавцам после атак на склады, несмотря на отсутствие у компании юридических обязательств. Он уточнил, что правительство пока не принимало конкретных решений о предоставлении маркетплейсу государственной поддержки.