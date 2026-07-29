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29 июля 2026 в 00:23

Минздрав обновил стандарт лечения детей с туберкулезом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи детям при туберкулезе. Документ предусматривает включение более 20 новых препаратов и увеличение средней продолжительности лечения до 365 дней.

В ведомственном документе указано, что средний срок лечения одного законченного случая увеличен с 270 до 365 дней. Также в стандарт включены новые лабораторные и инструментальные методы исследования.

Кроме того, расширен перечень специалистов, которые могут участвовать в диагностике и лечении детей с туберкулезом. В обновленный список лекарственных средств вошли новые антибиотики, противотуберкулезные препараты, глюкокортикоиды и аминосалициловая кислота.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на Дальнем Востоке зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом по стране, хотя в целом по стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. По данным ведомства, за прошедшие девятнадцать лет динамика заболеваемости туберкулезом демонстрирует стабильное снижение.

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