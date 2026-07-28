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28 июля 2026 в 23:20

Fortune включил Сбербанк в топ-100 крупнейших компаний мира

Сбербанк поднялся на 64-ю строчку рейтинга Fortune Global 500

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сбербанк вошел в рейтинг крупнейших компаний мира Fortune Global 500, заняв 64-е место. Выручка банка превысила $135 млн.

По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 36,8%. В первую сотню рейтинга также вошел «Газпром». Компания заняла 89-е место. А в первой тройке оказались американские Amazon и Walmart, а также китайская State Grid.

Fortune Global 500 — ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний мира, который составляет американский деловой журнал Fortune. Основным критерием при формировании списка является выручка компаний. Рейтинг публикуется с 1955 года.

Ранее стало известно, что американская корпорация Apple стала второй в истории компанией, чья рыночная капитализация преодолела отметку в $5 трлн (393 трлн рублей). Рост котировок производителя гаджетов позволил ему обойти Nvidia, которая ранее удерживала лидерство на рынке.

Помимо Apple и Nvidia, в пятерку лидеров по рыночной стоимости также входят корпорации Alphabet, Microsoft и Amazon. В середине июля американский производитель техники уже ненадолго занимал первую строчку, однако удерживал лидерство менее суток.

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