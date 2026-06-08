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08 июня 2026 в 09:14

В ДНР назвали число беспилотников, сбитых «Куполом Донбасса» за сутки

Не менее 15 беспилотников ВСУ сбили в ДНР за сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Система «Купол Донбасса» за сутки сбила 15 беспилотников ВСУ в ДНР, сообщил штаб обороны региона в МАКСе. Также для уничтожения дронов были задействованы сводные мобильные огневые группы.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 15 дронов противника, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены в ночь на 8 июня.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что возгорание произошло на территории линейной производственно-диспетчерской службы из-за падения обломков дронов. По его словам, силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников ВСУ на регион.

Кроме того, в ночь на 8 июня средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Калужской областью. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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