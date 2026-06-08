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08 июня 2026 в 08:39

Раскрыто число жертв и пострадавших после ударов ВСУ по Белгородчине

Один человек погиб и пять пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ВСУ атаковали территорию Белгородской области почти 70 раз за прошедшие сутки, заявил в своем канале на платформе МАКС врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, в результате ударов погиб один человек, еще пять, в том числе 14-летний ребенок, получили ранения.

За минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали территорию Белгородской области. <…> Погибла мирная жительница. <…> В Белгородском, Грайворонском, Прохоровском и Яковлевском округах получили ранения пять мирных жителей, — подчеркнул он.

Мальчика госпитализировали в профильное отделение детской областной клинической больницы. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, добавил Шуваев. ВСУ девять раз использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня, пять раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА, уточнил врио главы региона.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Волгоградской области из-за падения обломков дронов. Станция «Жирновск» — это ключевой объект магистрального транспорта нефти.

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