Раскрыто число жертв и пострадавших после ударов ВСУ по Белгородчине

Раскрыто число жертв и пострадавших после ударов ВСУ по Белгородчине Один человек погиб и пять пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали территорию Белгородской области почти 70 раз за прошедшие сутки, заявил в своем канале на платформе МАКС врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, в результате ударов погиб один человек, еще пять, в том числе 14-летний ребенок, получили ранения.

За минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали территорию Белгородской области. <…> Погибла мирная жительница. <…> В Белгородском, Грайворонском, Прохоровском и Яковлевском округах получили ранения пять мирных жителей, — подчеркнул он.

Мальчика госпитализировали в профильное отделение детской областной клинической больницы. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, добавил Шуваев. ВСУ девять раз использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня, пять раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА, уточнил врио главы региона.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Волгоградской области из-за падения обломков дронов. Станция «Жирновск» — это ключевой объект магистрального транспорта нефти.