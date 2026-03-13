«Боюсь называть»: экс-экономист МВФ сделал мрачный прогноз о ценах на нефть Экс-экономист МВФ Бланшар: нефть может подорожать до $200 из-за войны с Ираном

Цены на нефть могут вырасти до $200 (15,8 тыс. рублей) за баррель из-за разгоревшегося на Ближнем Востоке конфликта, считает бывший главный экономист и глава отдела исследований Международного валютного фонда Оливье Бланшар в соцсети Х. По его мнению, причины этому две — невозможность защитить корабли в Ормузском проливе и отказ Ирана от прекращения угроз безопасности судоходства.

Краткосрочная эластичность спроса на нефть очень низкая. <…> Это наводит меня на мысль о ценах, близких к $150–200 за баррель (или больше, но я не решаюсь назвать более высокие цифры), чем к текущей рыночной цене, — написал Бланшар.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе нарастить поставки из других источников практически нереально — максимум на 2 млн баррелей в сутки. Высвобождение стратегических резервов в объеме около 400 млн баррелей добавит лишь еще 3–4 млн баррелей в день.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.