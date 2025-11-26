День матери
26 ноября 2025 в 15:10

Один законопроект ударит по кошельку таксистов в Москве

Стоимость патента для таксистов в Москве вырастет до девяти тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутаты Мосгордумы поддержали повышение стоимости патента для таксистов в Москве до девяти тысяч рублей в месяц, пишет ТАСС. Эту инициативу приняли, чтобы подтянуть размер потенциального дохода к реальным заработкам таксистов. Сейчас водители такси платят за патент 3,4 тысячи рублей.

Замруководителя департамента экономической политики Москвы Дарья Мурченко объяснила, что этот показатель занижен, из-за чего плата за патент выходит значительно ниже фактического уровня доходов в отрасли.

Законопроектом предлагается повысить размер потенциального дохода таким образом, чтобы ежемесячная плата за патент составила девять тысяч рублей в месяц, — отметила она.

Замруководитель департамента добавила, что повышение позволит уравнять налоговую нагрузку водителей на патенте и самозанятых. По ее словам, изменений в стоимости поездок это не вызовет, так как 75% столичных таксистов работают как самозанятые.

Документ также отменяет патент для легкового такси с наемными работниками. Мурченко подчеркнула, такие патенты не востребованы рынком.

Ранее член Общественной палаты Сергей Рыбальченко заявил, что водителей такси эконом-класса нужно обязать иметь как минимум одно детское кресло в машине, в том числе для младенцев, а комфорт-класса и выше — не менее двух. По его словам, это должно регулироваться на законодательном уровне.

