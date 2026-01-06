Как заставить себя работать после новогодних каникул: рецепты от стресса

Новогодние каникулы на этот раз окажутся затяжными — они продлятся 12 дней. Однако столь продолжительный отдых в конечном итоге может обернуться апатией, утверждают психологи. О том, как правильно настроиться работу, чтобы избежать побочных эффектов, — в материале NEWS.ru.

Нежелание идти на работу — это нормально

Большинству людей после праздников или отпуска, как правило, не хочется возвращаться на работу, и это абсолютно нормально, рассказала NEWS.ru практикующий психолог Олеся Филатова.

«После каникул нежелание идти на работу — это обычная реакция психики на резкий переход: во время отдыха мы замедляемся, больше ориентируемся на свои желания, а возвращение к графику, требованиям и ответственности воспринимается как потеря свободы», — пояснила специалист.

Поэтому, говорит Филатова, если ваш организм сильно сопротивляется работе, не стоить ругать себя за лень и несобранность.

Если чувство нежелания идти на работу действительно невыносимо, отнеситесь к этому как к важному сигналу вашей психики, а не как к слабости, рекомендует в беседе с NEWS.ru психолог Оксана Шурыгина.

«За этим состоянием часто стоит глубокое переживание потери свободы, личного времени и ощущения жизни „для себя“. Первый шаг — не уговаривать себя силой, а признать: „Да, мне сейчас очень тяжело. Это нормальная реакция на резкую смену режима“. Такое внутреннее принятие снижает напряжение от самого сопротивления. Подумайте, что конкретно вызывает самый сильный внутренний протест. Часто это страх погрузиться в рутину, где нет места вашим личным потребностям. Осознание этого — уже начало диалога с собой, а не борьбы», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Если человека «ломает» идти на работу — это и вправду нормально, уверена психолог, преподаватель Института интегративной психологии и психотерапии Виктория Мелихова.

«У этого даже есть свое название — „постотпускной синдром“. Дело в том, что в отпуске наше тело, мысли и даже внутренний критик отдыхают. Мы как будто регрессируем в более детское, беззаботное состояние: туда, где можно просто быть. А вернуться сразу во взрослую позицию, к ответственности и режиму, бывает непросто», — пояснила она в разговоре с NEWS.ru.

Можно ли устать от отдыха

На самом деле, как ни парадоксально звучит, можно устать от отдыха, рассказала NEWS.ru специалист по индивидуальной и семейной психотерапии Варвара Аникина.

«Такое тоже бывает. Человек устает от насыщенной праздничной программы. Мозг перенасыщен впечатлениями и дает сигнал мышцам, что нужен отдых. Человек чувствует себя пассивным. Какая уж тут работа, даже думать не хочется», — пояснила Аникина.

По ее словам, нужно дать своему телу и мозгу отдых: «Однако следует понимать, что если мы лежим на диване с телефоном и телевизором, то мы не отдыхаем, как бы странно это ни звучало. Мозг получает информацию, ему нужно ее обработать. А на обработку тратится энергия. Но нам энергию нужно не расходовать, а сохранять, чтобы восполнить ресурс для новых свершений. Отдых в данном случае — минимизация поступающей информации».

Для телесной релаксации, говорит Аникина, будет полезно расслабление через напряжение: в данном случае адекватная физическая нагрузка, прогулки на свежем воздухе помогут вашим мышцам в конце дня расслабиться.

Нужна ли адаптация к работе после каникул

Вместо принуждения следует действовать мягко и стратегически, порекомендовала в разговоре с NEWS.ru психолог Виктория Васюкова.

«Сначала необходимо договориться с собой. Дайте себе право на адаптацию. Скажите честно: „Да, сейчас не хочется, и это нормально. У меня есть три-четыре дня, чтобы плавно войти в ритм“. Откажитесь от установки „в первый же день разгрести все завалы“. Создайте „площадку для разгона“: в первый день посвятите два-три часа не сложным задачам, а организационным — разбору почты, планированию недели, наведению порядка на рабочем столе (как цифровом, так и реальном). Это помогает мозгу переключиться без паники», — рассказала Васюкова.

Не требуйте от себя всего и сразу, говорит психолог Виктория Мелихова. По ее мнению, в первый рабочий день не стоит планировать важных встреч или сложных задач: «Возьмите с собой „кусочек отпуска“. Поставьте на стол новую кружку, прицепите магнит, повесьте фото — пусть что-то будет напоминать о тех приятных днях и давать опору».

Ректор Института превентивной психологии Татиана Молосова также советует дать возможность мозгу адаптироваться. «Полезно заранее восстановить режим сна и питания — это напрямую влияет на мотивацию. Разделите возвращение на этапы: начните с простых задач, создавая ощущение контроля. Сфокусируйтесь не на „надо“, а на смысле: ради чего вы работаете лично для себя. И добавьте маленькие радости в будни — психике важно знать, что удовольствие не закончилось вместе с каникулами», — пояснила она NEWS.ru.

Как психологически настроиться на возвращение к будням

Психологически настроиться — значит создать плавный переход между двумя реальностями, объясняет Оксана Шурыгина.

«За один-два дня до выхода на работу в спокойной обстановке просмотрите календарь и составьте простой список дел на первые дни. Визуализируйте не весь груз обязанностей, а конкретные нейтральные или даже приятные моменты. Например, представьте ваше общение с коллегой, любимый ритуал с кофе или выполнение одной, но вполне понятной задачи. Это помогает психике адаптироваться постепенно, снижая уровень тревоги», — говорит специалист.

По ее словам, следует договориться с собой, что первый день — это «день присутствия и наблюдения».

«Запланируйте после работы особенно приятное занятие (прогулка, любимый сериал, хобби) — это создаст „точку опоры“ в течение дня и положительное подкрепление. Самое важное — проявить к себе доброту, как к близкому другу, который возвращается в сложный режим. Ваше спокойствие и ресурс сейчас важнее, чем немедленные результаты. Через 3–5 дней ритм захватит вас естественным образом, но этот мягкий старт станет фундаментом для более устойчивого состояния», — утверждает психолог.

Самое главное — относитесь к себе в этот период как к близкому человеку, который вернулся из путешествия и нуждается в бережной адаптации, а не в критике, отмечает Виктория Васюкова. Она уверена: через несколько дней ритм восстановится, а привычка заботиться о себе в стрессе останется с вами.

Психолог Виктория Мелихова рекомендует запланировать ближайший «мини-отпуск»: «Организуйте в выходные что-то хорошее: поход в кино, уютный ужин, прогулку. Пусть будет понимание: отдых не закончился навсегда, он просто стал другим».

«Замотивируйте себя: купите что-нибудь новое для работы (ежедневник, ручку, новые туфли, в конце концов), принесите на работу свой любимый чай. Так вы будете не забывать про кратковременные перерывы во время работы и заодно пообщаетесь с коллегами, что даст вам энергию для рабочих процессов», — советует в беседе с NEWS.ru психолог Ксения Каштаева.

