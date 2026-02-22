Люди сходят с ума весной: почему, кто реально опасен, как уберечься

Весна традиционно считается временем обострений у людей с психическими расстройствами. По словам врачей, в этот период неадекватному поведению подвержены даже те, кто ранее проблемами с психикой не страдал. Почему так происходит, к чему нужно подготовиться, кто в группе риска, помогут ли им антидепрессанты — в материале NEWS.ru.

Кто из россиян страдает психическими расстройствами весной

По статистике, у 30–40% взрослых россиян весной ухудшается состояние психического здоровья. В связи с этим количество обращений к специалисту возрастает на 25–30%. Опрошенные NEWS.ru психиатры и психотерапевты эту информацию подтвердили. По их наблюдениям, в этот период у многих людей обостряются ментальные расстройства, на поверхность выходят тревожность, депрессия и выгорание.

Психиатр Василий Шуров объяснил корреспонденту NEWS.ru, что весной, когда улучшается погода и увеличивается световой день, люди с психическими расстройствами ведут себя активнее и, значит, чаще попадают в поле зрения специалистов.

«Мы все гелеозависимы — то есть на наше поведение влияет солнечная активность. Весной прибавляется день, оживает природа, в организме запускаются гормональные программы, начинается репродуктивный цикл. Поэтому, конечно, некоторые процессы и маниакальные состояния могут обостряться», — раскрыл он.

Неадекватному поведению в весенний период подвержены также некоторые здоровые люди, например подростки, сообщил NEWS.ru психиатр Владимир Шкурко. По его словам, переход к необдуманным действиям у них довольно быстрый.

«Они, как правило, очень импульсивны», — прокомментировал он.

Как вести себя с теми, кто сошел с ума весной

Если вы имеете дело с потенциально опасной личностью, важно постараться не провоцировать ее, например не одеваться слишком откровенно и не вести себя вызывающе, продолжил Шкурко. Рекомендуется ничего не предпринимать самостоятельно, потому что предсказать поведение подобных людей очень сложно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Видов обострения довольно много, и все они индивидуальны. В каждом конкретном случае нужно поставить правильный диагноз и уже после назначать препараты для лечения», — прокомментировал врач.

Стоит ли принимать антидепрессанты весной

Согласно данным Росстата, в России за последние годы выросло число депрессий, тревожных и стрессовых расстройств. В 2024 году таких заболеваний было выявлено на 21,5% больше, чем в 2020-м, косвенные данные о продажах антидепрессантов указывают на продолжение этой тенденции.

Есть глупый стереотип, что антидепрессанты — это психоактивные вещества, мол, от них человек получает удовольствие и энергию, заметил Шуров. По его словам, принимать эти медикаменты можно только после назначения врача. Если у человека нет депрессий, то положительного воздействия от препаратов он не ощутит, а вот побочные эффекты почувствует сполна: у него может ухудшиться состояние, нарушатся функции внутренних органов.

«Антидепрессанты — очень серьезная группа препаратов. Ее назначает врач-психиатр строго по показаниям, например человеку в депрессии. Дозировка подбирается индивидуально, затем также доктор ее отменяет», — заверил врач.

Что происходит с организмом человека весной

Весна — время не только психических обострений. В марте многие люди быстро устают и чувствуют постоянное недомогание — так проявляется «весенний авитаминоз», рассказала в беседе с NEWS.ru терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Екатерина Сысоева. Возникает он из-за дефицита витамина D (его еще называют солнечным витамином). Организм перестраивается с зимнего режима на более активный весенний, что повышает потребность в витаминах и минералах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В этот период из-за сезонных колебаний давления и перепадов температур чаще обостряются гипертония, ишемическая болезнь сердца, астма, бронхиты, артриты, артрозы, экземы, дерматиты», — заметила врач.

По ее словам, для снижения риска обострений рекомендуется употреблять больше витаминов A, C, D, заниматься спортом на свежем воздухе и много спать.

Как не сойти с ума весной

Самый лучший и простой способ поднять себе настроение ранней весной — больше двигаться, посоветовала в беседе с NEWS.ru кандидат психологических наук психотерапевт Татьяна Галич. По ее словам, полезно потягиваться, наклоняться, заниматься спортом.

«Я всем советую танцевать под любимые песни. Закрываем дверь в комнату, глаза — и даем себе волю. Всего за пять минут вы получите огромную пользу для всего тела», — посоветовала специалист.

С одной стороны, танец поднимает настроение. С другой — разгоняет лимфу и дает нагрузку на все части тела. Кроме того, работают множество зон головного мозга.

«Начинайте с самого простого. Не нужно очень сложных рекомендаций. За две-три недели после начала подобных упражнений у вас появится больше энергии, наладится сон, появятся силы наряжаться, общаться и улыбаться», — посоветовала Галич.

