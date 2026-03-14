14 марта 2026 в 16:46

«Мы заявляем»: Иран сделал грозное предупреждение США и ОАЭ

Иран объявил базы США в ОАЭ законными целями

Иранские военные объявили американские базы в ОАЭ своими законными целями, особенно после атаки на остров Абу-Муса, заявил представитель центрального штаба ВС «Хатам аль-Анбия» в эфире иранской гостелерадиокомпании. Командование также призвало мусульман Эмиратов убрать американскую инфраструктуру из портов и городов, чтобы избежать ущерба.

Мы заявляем руководству ОАЭ, что Исламская Республика Иран считает своим законным правом защищать национальный суверенитет и свою территорию и, исходя из этого, может поражать места запуска ракет противника — американских сил — в портах, на причалах и в убежищах американских военных, расположенных вблизи некоторых городов ОАЭ, — говорится в сообщении.

Ранее председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю с использованием беспилотников, сославшись на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции сообщил, что слова президента США Дональда Трампа о полном уничтожении военных целей на иранском острове Харк опровергаются работой противовоздушной обороны, которая возобновилась через час после серии атак. Военнослужащие уточнили, что ни одна из нефтяных инфраструктур на острове не пострадала при ударах Соединенных Штатов.

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

