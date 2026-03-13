Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 07:46

В Германии раскрыли цели ударов Ирана

Berliner Zeitung: Иран сконцентрировался на уничтожении радаров США

Запуск ракет Корпусом стражей Исламской революции Ирана Запуск ракет Корпусом стражей Исламской революции Ирана Фото: Irgc Official Webiste/Keystone Press Agency/Global Look Press
В первую очередь иранские ракеты и дроны будут поражать радиолокационные станции США, передает Berliner Zeitung. По словам немецких аналитиков, Иран стремится наносить удары в том числе по системам раннего предупреждения Соединенных Штатов. Также авторы статьи обратили внимание на атаки иранских войск по радару в Израиле.

Удары беспилотников были направлены по радиолокационной станции Site 512 в пустыне Негев в Израиле с целью уничтожения американской радиолокационной системы AN/TPY-2. Система используется для обнаружения запуска иранских баллистических ракет и для предупреждения Израиля на ранней стадии, — сказано в материале.

До этого верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении сообщил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. При этом ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной, подчеркнул он.

До этого сообщалось, что западные СМИ обманывают общественность относительно трех сбитых в небе над Катаром американских истребителей. По словам аналитиков, скорее всего, их ликвидировали не «по ошибке», как хотят представить журналисты.

Иран
США
дроны
радары
