Иранский БПЛА взорвался в центре Дубая Sabereen News: иранский БПЛА взорвался у здания финансового центра DIFC в Дубае

В Дубае беспилотник взорвался рядом со зданием Международного финансового центра DIFC, передает Sabereen News. В результате инцидента в районе наблюдается задымление, у здания выбиты стекла.

По информации источника, иранский дрон также атаковал пляж Джумейра. Отмечается, что после взрыва над городом появился черный столб дыма.

Официальные власти пока не комментировали происшествие. Также поступают сообщения о взрывах в районе Джумейра.

Ранее в Генеральном консульстве РФ сообщили, что небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае не получил никаких повреждений на фоне текущей эскалации на Ближнем Востоке. В ведомстве подчеркнули, что информация о взрыве не имеет под собой оснований.

До этого в МИД РФ на этом фоне россиян призывали отказаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. В ведомстве также предупредили о возможных отменах стыковочных рейсов в авиахабах стран Персидского залива.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Ударам подверглось нефтяное месторождение в эмирате Фуджайра, а также промышленная зона в эмирате Шарджа. Кроме того, в заявлении упоминаются объекты США на военной базе, расположенной в Кувейте.