13 марта 2026 в 08:07

Сильное землетрясение зафиксировали в Турции

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Турции

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 46 километрах к северо-востоку от города Токат. Глубина подземных толчков составила шесть километров.

Ранее у берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 100 км к юго-востоку от Тайчжуна — города с населением около 1 млн человек. Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 15 км.

До этого в районе секретной американской базы «Объект 52» в Неваде, где ранее проводились ядерные испытания, за последние сутки зафиксировано 16 землетрясений магнитудой свыше 2,5. Отмечается, что подземные толчки начались одновременно с атаками США и Израиля на Иран.

В конце февраля землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Цунтинском районе Дагестана. Разрушений и пострадавших нет, информация от местных жителей не поступала.

Турция
землетрясения
сейсмологи
подземные толчки
