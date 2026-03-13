Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 08:44

«Им не нравится Европейский союз»: Каллас обвинила Трампа в хитрой тактике

Каллас уличила Трампа в стремлении разделить Европу

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп использует тактику, которую применяют противники ЕС, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в разговоре с британской газетой Financial Times. По ее словам, американцы хотят разделить европейские правительства, которые обладают меньшей властью.

Важно, чтобы все поняли то, что США очень ясно дали понять, что они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз, — отметила она.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X снимок, на котором изображены сидящие рядом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Каллас. В подписи к фото он поинтересовался, куда именно направляются эти «улыбающиеся стратеги». Так Дмитриев отреагировал на рост мировых цен на нефть до $110 (8,7 тыс. рублей).

Также посол США в ЮАР Лео Брента Бозелла заявил, что американские власти добиваются выхода Южно-Африканской Республики из состава БРИКС. По его словам, помимо выхода из объединения, Вашингтон выдвинул Претории ряд других требований.

Кая Каллас
Дональд Трамп
Европа
США
