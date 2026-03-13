Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 09:34

Появились страшные кадры последствий удара по больнице в ДНР

Здание больницы в Донецке, уничтоженное в результате обстрела со стороны ВСУ Здание больницы в Донецке, уничтоженное в результате обстрела со стороны ВСУ Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сети появились шокирующие кадры госпиталя в ДНР, по которому 10 марта ударили ВСУ, их публикует Telegram-канал SHOT. В результате происшествия восемь медицинских работников погибли, а 10 других получили тяжелые травмы.

На кадрах можно заметить, что фасады здания окрасились в черный цвет из-за взрывов. Помимо этого, видно, что в больнице выбиты окна, а внутри здания обрушился потолок.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник осудил атаку ВСУ на медучреждение в ДНР, назвав это «позорным и низким поступком». По его словам, такие действия демонстрируют нежелание Киева прийти к миру и являются попыткой запугать мирных жителей. Колесник отметил, что регулярные атаки на объекты с символикой Красного Креста указывают на отсутствие намерений к переговорам. Он предупредил, что российская армия ответит на подобные действия, и выразил уверенность в необходимости разгрома ВСУ для предотвращения будущих атак.

В Минобороны РФ заявили, что объект никогда не применялся для военных нужд. Ведомство считает, что атака ВСУ на учреждение представляет собой серьезное нарушение как гуманитарного права, так и моральных норм.

ВСУ
ДНР
удары
госпитали
разрушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае назвали удар по иранской школе преступлением против морали
«Глупости»: депутат об идее запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
Инцидент с массовой гибелью людей в деревне под Пензой дошел до СК
«Самая дальняя цель»: «Ланцет» разнес электроподстанцию ВСУ в щепки
Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности
«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану
Магнитные бури сегодня, 13 марта: что завтра, проблемы с ЖКТ, сильные боли
Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией
Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ межу Москвой и Петербургом
Алаудинов раскрыл подробности уничтожения очередного «полка смерти» ВСУ
Венгрия и Словакия потребовали отменить санкции против двух россиян
Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»
Богомаз раскрыл последствия нового нападения ВСУ на Брянскую область
В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу
В России предложили начать чипировать домашних животных
Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса
Наступление ВС РФ на Харьков 13 марта: глупость полковника, тишина Купянска
Один из московских аэропортов пообещали модернизировать
Названа версия отравления семи человек угарным газом в Пензенской области
«Тревожный сигнал»: раскрыто, как молодежь относится к криминальным схемам
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.