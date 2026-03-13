В Сети появились шокирующие кадры госпиталя в ДНР, по которому 10 марта ударили ВСУ, их публикует Telegram-канал SHOT. В результате происшествия восемь медицинских работников погибли, а 10 других получили тяжелые травмы.

На кадрах можно заметить, что фасады здания окрасились в черный цвет из-за взрывов. Помимо этого, видно, что в больнице выбиты окна, а внутри здания обрушился потолок.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник осудил атаку ВСУ на медучреждение в ДНР, назвав это «позорным и низким поступком». По его словам, такие действия демонстрируют нежелание Киева прийти к миру и являются попыткой запугать мирных жителей. Колесник отметил, что регулярные атаки на объекты с символикой Красного Креста указывают на отсутствие намерений к переговорам. Он предупредил, что российская армия ответит на подобные действия, и выразил уверенность в необходимости разгрома ВСУ для предотвращения будущих атак.

В Минобороны РФ заявили, что объект никогда не применялся для военных нужд. Ведомство считает, что атака ВСУ на учреждение представляет собой серьезное нарушение как гуманитарного права, так и моральных норм.