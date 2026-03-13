Эндокринолог дала советы, как добрать белок в пост

Включение в рацион растительного протеина в виде порошка позволит добрать белок в период поста, заявила «Газете.Ru» эндокринолог Юлия Атаманова. Его можно добавлять в разные блюда, например, в каши на завтрак. Врач также призвала обратить внимание на постное меню в магазинах и ресторанах.

На полках в магазинах и в меню ресторанов появилось постное меню. В основном это пирожки с капустой, паста с овощами, котлеты из картошки с капустой. В общем, тесто с овощами. Без белка. Ситуацию нужно исправлять и добавлять растительный белок в каждый прием пищи. Например, специальные протеиновые порошки растительного происхождения можно добавлять к кашам на завтрак или в перекус, — посоветовала Атаманова.

Кроме того, в пост лучше есть больше бобовых, в том числе чечевицу, нут, фасоль и горох. Помимо них, отличными источниками белка будут тофу и соевые продукты. Можно включить в рацион орехи и веганское мясо. Последнее можно найти в магазинах в самых разных формах: фарш, тефтели, сосиски и не только, заключила врач.

Ранее врач Ольга Сайно заявила, что людям, соблюдающим пост, следует принимать пищу небольшими порциями по 300 граммов пять или шесть раз в день. Во избежание голода она посоветовала устраивать себе перекус через каждые три часа.