13 марта 2026 в 11:54

При обстрелах Запорожской области погибла женщина и пострадали двое мужчин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За прошедшие сутки зарегистрировано девять целенаправленных атак на мирные населенные пункты Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения.

В Васильевском муниципальном округе под удар беспилотника попал гражданский автомобиль, двигавшийся по трассе. Осколочное ранение получил мужчина 1956 года рождения. В городе Днепрорудном атаке подверглись два гражданских автомобиля, в результате погибла 67-летняя женщина, также пострадал мужчина 1946 года рождения.

В Михайловском муниципальном округе при обстрелах повреждены частные домовладения в пгт Пришиб и селе Любимовка. В ночное время суток отмечена высокая активность беспилотных летательных аппаратов противника, — добавил Балицкий.

До этого губернатор Запорожской области сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником гражданский автомобиль и мотоцикл в Пологовском муниципальном округе, в результате чего погибли водитель и мотоциклист. Он отметил, что на территории округа сохранялась крайне напряженная обстановка, продолжалась массированная атака с применением БПЛА.

