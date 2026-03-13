Голикова назвала регионы с наибольшим ростом рождаемости в России Голикова заявила об отсутствии существенного снижения рождаемости в России

В России удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения, при этом в 18 регионах зафиксирован положительный прирост, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии Министерства труда и социальной защиты, которая транслировалась во «ВКонтакте». По ее словам, демографическая динамика демонстрирует устойчивость, несмотря на общемировые тенденции.

В рамках демографической повестки все-таки удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения. В 18 регионах, в том числе и в тех, которые ранее показывали снижение, отмечен рост, — сказала Голикова.

Вице-премьер уточила, что наибольший рост рождаемости наблюдается в Севастополе, Республике Крым, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Ленинградской, Калининградской и Рязанской областях. В число лидеров также вошли Кабардино-Балкарская Республика, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чукотский автономный округ.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что повышение уровня рождаемости и увеличение доходов граждан станут главными направлениями работы российского правительства в 2026 году. Эти приоритеты вытекают из национальных проектов и указа президента.