Мишустин поручил ускорить корректировку законов о многодетных семьях

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам коллегии Минтруда поручил оперативно внести изменения в законодательство, чтобы многодетные семьи могли получать пособия даже при незначительном превышении доходов. Глава правительства подчеркнул необходимость ускорить корректировку правовых актов, передает корреспондент NEWS.ru.

Прежде президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет сохранять выплаты многодетным родителям, если их доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. Документ вступает в силу с 1 июля 2026 года, однако его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января этого года. Выплаты семьям будут назначены в беззаявительном порядке.

Теперь надо оперативно провести корректировку соответствующих правовых актов, чтобы нуждающиеся семьи могли воспользоваться такой возможностью, — сказал Мишустин.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов ранее предложил внести изменения в порядок использования материнского капитала. По его мнению, россиянам следует разрешить тратить его на покупку автомобилей отечественного производства. Миронов подчеркнул, что для многодетных семей автомобиль — это крайне важное средство для решения бытовых вопросов.