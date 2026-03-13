Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 14:45

Россиянин признался в убийстве супруги спустя почти 16 лет

Житель Саратова признался в убийстве жены, которое совершил в 2010 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Житель Саратова сознался в жестоком убийстве своей 22-летней жены, которое произошло почти 16 лет назад, сообщили в региональном СУ СК РФ. Расследование по факту исчезновения девушки было начато в мае 2010 года.

Спустя годы расследование возобновилось. Свидетели, которые ранее дали ложное алиби, ввели следствие в заблуждение, направив его по неверному пути.

На повторных допросах свидетели предоставили информацию, которая подтвердила вину мужчины. Учитывая особенности личности обвиняемого, была разработана специальная тактика допроса, что привело к его признанию.

Подозреваемый признался, что в ходе ссоры, вызванной ревностью, он причинил своей жене травмы, включая удары металлическим предметом. После этого он сбросил ее тело в яму и засыпал землей.

Ранее в Омской области спустя 20 лет удалось поймать подозреваемого в убийстве 74-летней пенсионерки. Преступление произошло в 2006 году: женщина отказала молодому человеку в просьбе одолжить деньги, после чего он жестоко избил ее. Тело пенсионерки со следами насильственной смерти было обнаружено в частном доме. Подозреваемого задержали в Краснодарском крае, он признался в содеянном.

