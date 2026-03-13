«Обезображен»: в Пентагоне раскрыли состояние нового лидера Ирана

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон располагает данными о ранении нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, который, вероятно, обезображен. На пресс-конференции шеф Пентагона обратил внимание на то, что его первое обращение было только текстовым, что, по его мнению, якобы подтверждает тяжелое состояние политика, передает Fox News.

Мы знаем, что новый так называемый «не такой уж верховный» лидер ранен и, вероятно, обезображен. Вчера он выпустил заявление, довольно слабое, честно говоря, но там не было ни его голоса, ни видео с ним. Это было письменное заявление. Он призвал к единству, — сказал Хегсет.

Предыдущий лидер Али Хаменеи, отец Моджтабы, погиб в ходе атак США и Израиля 28 февраля. Власти Ирана подтвердили его смерть в ночь на 1 марта.

Ранее телеканал CNN сообщил, что нынешний лидер в первый день атак США и Израиля получил перелом стопы. Там отметили, что у него также были порезы на лице и синяк под левым глазом. При этом советник иранского правительства и сын президента Ирана Юсеф Пезешкиан заявлял, что Хаменеи-младший цел и невредим.