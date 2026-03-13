Люди пострадали при пожаре в подмосковном пансионате

Пожар произошел в двухэтажном деревянном здании на территории пансионата в подмосковных Химках, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Возгорание случилось в деревне Брехово городского округа Химки, уточнили в ведомстве.

В деревне Брехово г. о. Химки произошло возгорание в двухэтажном деревянном здании на территории пансионата. Из здания эвакуировано 50 человек, спасено четыре, — сказали в ведомстве.

По информации из оперативных служб, в результате происшествия пострадали три человека. Их состояние оценивается медиками как тяжелое, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве закрыли частный пансионат, где постояльцы жили в антисанитарных условиях, страдали от недоедания, а персонал работал без медицинских книжек. В феврале в учреждении произошла вспышка пневмонии — 26 человек госпитализировали, трое скончались.

По информации источника, за проживание в учреждении родственники платили от 45 до 80 тыс. рублей в месяц. Несмотря на высокую стоимость, позднее они обнаружили на руках близких признаки насилия — гематомы. Выяснилось, что в учреждении практиковали связывание постояльцев.