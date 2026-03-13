13 марта 2026 в 18:04

Стилист объяснила, что в гардеробе выдает неуверенного в себе человека

Стилист Борзова: ношение только брендовых вещей говорят о неуверенности в себе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Желание носить только брендовые вещи может говорить о неуверенности человека, заявила российская стилистка Гала Борзова. В интервью для YouTube-канала «Амина Centr» стилист отметила, что некоторые ее клиентки предпочитают прятаться за «тяжелым люксом», но она сама эту тягу не разделяет.

Мне кажется, только желание зависеть от чужого мнения и желание скрыться за большими брендами. Вот это точно выдает неуверенность, — заявила стилистка ведущей.

Борзова призвала уделять больше внимания поиску собственного стиля, а не слепому следованию логотипам. Именно зависимость от оценок окружающих, по мнению специалиста, становится главным маркером нехватки уверенности в себе.

Я за то, чтобы личный стиль отражал человека, — резюмировала Борзова.

Ранее стилист Александр Рогов заявил, что осенью и зимой 2026–2027 годов в моде будут ультранизкие джинсы и суперузкие солнцезащитные очки, вдохновленные коллекциями Chanel. Кроме того, по его словам, популярными станут многослойные наряды с ярусными элементами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число жертв атаки ВСУ на Брянск
«Трещит по швам»: Слуцкий перечислил причины развала Евросоюза
Двое жителей Курской области пострадали от атаки ВСУ
Убийство на 8 Марта и рабы в коровнике: главные ЧП за неделю
Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти
Иран заявил о самом мощном обстреле Израиля с начала операции
Политолог ответил, могут ли США компенсировать ОАЭ ущерб из-за атак Ирана
«Заключат сделку до июля»: раскрыт хитрый план Трампа по завершению СВО
Две страны выразили солидарность с Турцией в связи с атаками ее территории
Объединение создателей «Кириешек» признали террористами
Военная база США содрогнулась от серии ударов иранских ракет
Раскрыто содержание переговоров Лаврова с гендиректором МАГАТЭ
ФАС назвала сумму необоснованных тарифов в России
В Одессе накрыли масштабную схему переправки уклонистов
Над российскими регионами сбили четыре десятка дронов
Гитара фронтмена Pink Floyd стала самой дорогой в мире
В Иране раскрыли, сколько женщин и детей загубили атаки США и Израиля
Сын украинского банкира устроил страшную расправу над отцом в Италии
Совбез отчитался о завершении внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии
Названо неочевидное условие, при котором возможен распад Евросоюза
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

