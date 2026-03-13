Стилист объяснила, что в гардеробе выдает неуверенного в себе человека

Стилист объяснила, что в гардеробе выдает неуверенного в себе человека Стилист Борзова: ношение только брендовых вещей говорят о неуверенности в себе

Желание носить только брендовые вещи может говорить о неуверенности человека, заявила российская стилистка Гала Борзова. В интервью для YouTube-канала «Амина Centr» стилист отметила, что некоторые ее клиентки предпочитают прятаться за «тяжелым люксом», но она сама эту тягу не разделяет.

Мне кажется, только желание зависеть от чужого мнения и желание скрыться за большими брендами. Вот это точно выдает неуверенность, — заявила стилистка ведущей.

Борзова призвала уделять больше внимания поиску собственного стиля, а не слепому следованию логотипам. Именно зависимость от оценок окружающих, по мнению специалиста, становится главным маркером нехватки уверенности в себе.

Я за то, чтобы личный стиль отражал человека, — резюмировала Борзова.

Ранее стилист Александр Рогов заявил, что осенью и зимой 2026–2027 годов в моде будут ультранизкие джинсы и суперузкие солнцезащитные очки, вдохновленные коллекциями Chanel. Кроме того, по его словам, популярными станут многослойные наряды с ярусными элементами.