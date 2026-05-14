14 мая 2026 в 21:24

Стали известны подробности о пострадавших в ДТП с Infiniti

В результате ДТП на проспекте Мира в Москве пострадали три взрослых человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Три человека пострадали в результате аварии с автомобилем Infiniti на проспекте Мира в Москве, сообщили в столичном департаменте транспорта. Там уточнили, что детей среди них нет. По предварительным данным, автомобиль Infiniti выехал на остановку городского транспорта около 19:53 в районе дома 48с6.

ДТП на проспекте Мира произошло вечером четверга, 14 мая. Предполагается, что водитель не справился с управлением. На место аварии прибыли несколько машин скорой помощи. Две полосы движения были перекрыты.

В Сети также появился видеоролик, в котором запечатлен момент ДТП на проспекте Мира в Москве. В нем отчетливо видно, как автомобиль Infiniti влетает в остановку с людьми.

По предварительной информации, все пострадавшие — женщины. Одну из них с сильным ушибом грудной клетки госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, еще двух с переломами ног доставили в Боткинскую больницу. Водителя автомобиля передали в распоряжении полиции.

До этого в Рязанской области двое детей получили травмы при ДТП. Находившийся за рулем легковой машины 38-летний мужчина не справился с управлением, после чего авто вылетело с проезжей части в кювет.

