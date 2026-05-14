Установлен водитель сбившего трех женщин Infiniti

За рулем автомобиля Infiniti G37, который сбил трех женщин на проспекте Мира в Москве, находился 21-летний студент по имени Павел, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом машина принадлежит его 52-летнему отцу.

Как уточнил канал, виновник ДТП не стал скрываться с места и сейчас общается с полицейскими. При этом данная авария уже четвертая на счету иномарки. Последняя из них произошла в сентябре прошлого года — тогда автомобиль столкнулся с Geely, никто серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что автомобиль Infiniti влетел в остановку с людьми в Москве на проспекте Мира. Предполагается, что водитель не справился с управлением.

Все пострадавшие в аварии — женщины, которые в момент наезда находились на тротуаре. Одну из них с сильным ушибом грудной клетки госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, еще двух с переломами ног доставили в Боткинскую больницу.

