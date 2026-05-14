Киевская власть не станет никого щадить и будет использовать всех в своих «весьма и весьма нечистоплотных интересах», если ее не обуздать должным образом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. По его словам, действия Украины могут повлечь за собой новые отставки среди европейских политиков.

Никого не будет щадить киевский режим, если его не обуздать соответствующим образом, никого не будет беречь и будет всех использовать в своих интересах, весьма и весьма нечистоплотных, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что подобное развитие событий уже привело к отставкам премьер-министра Латвии Эвики Силини и главы Минобороны страны Андриса Спрудса. Он предупредил, что прибалтийским странам стоит быть готовыми к дальнейшим кадровым перестановкам. В Кремле считают, что киевский режим представляет угрозу для европейской стабильности.

До этого пресс-секретарь обращал внимание, что масштабная трагедия на территории Украины была спровоцирована непосредственными действиями правительства страны. Украинское руководство изначально получило властные полномочия благодаря публичным обещаниям незамедлительно прекратить вооруженное противостояние, но в итоге сделало все наоборот.