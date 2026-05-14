Медицинский самолет разбился в США

Медицинский самолет разбился в американском штате Нью-Мексико, сообщил управляющий округом Линкольн Джейсон Бернс в эфире Greenwich Time. Погибли все четыре человека, находившиеся на борту. Причины крушения пока неизвестны.

По словам Бернса, на месте падения самолета возник пожар. Он уточнил, что огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Лесная служба США совместно с местными ведомствами занимается тушением.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), воздушное судно вылетело из аэропорта Розуэлл и взяло курс на региональный аэропорт Сьерра-Бланка. Расследованием обстоятельств катастрофы займутся FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Ранее самолету, вылетевшему в Мурманск, пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Предварительно, у Sukhoi Superjet 100 не выпустилась стойка шасси. Рейс авиакомпании «Россия» FV 6343 отложили на четыре часа.

До этого самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково. У воздушного судна, которое следовало по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, возникла неисправность шасси. Для выяснения причин неполадок и их устранения работает инженерно-техническая служба.