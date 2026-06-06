Российские артисты могут поехать на гастроли в США Любимова: на ПМЭФ впервые прозвучали планы о гастролях артистов из России в США

Впервые на Петербургском международном экономическом форуме обсуждались планы гастролей российских артистов в США, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью информационной службе «Вести». Сейчас взаимодействие двух стран в культурной сфере находится на стадии проектов, подчеркнула она.

Впервые прозвучали общие планы о гастрольной деятельности, о возможности отправиться с большими гастролями в Соединенные Штаты, о возможности принять наших коллег, оркестры прославленные. Ну, и [генеральный директор Эрмитажа] Михаил Борисович Пиотровский много говорил о том, что 20 лет отсутствуют взаимоотношения межмузейные, и, конечно, важно возвращаться и в эту плоскость отношений, — сказала министр.

Ранее Любимова заявила, что европейские артисты и члены жюри, приезжающие в Россию на конкурсы, скрывают сам факт своей поездки. Также она рассказала, что после начала СВО организаторы Конкурса Чайковского перестали публиковать программу заранее и перевели ее в цифровой формат, чтобы иностранцы могли участвовать.

Кроме того, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что западным исполнителям очень выгодно давать концерты на частных и закрытых мероприятиях в России. Многие из них уже тайно приезжают в страну, а остальные ждут возможности вернуться на российские площадки после снятия ограничений и открытия границ, отметил он.