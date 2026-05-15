Соседов раскрыл отношение западных артистов к выступлениям в России

Западным артистам крайне выгодно выступать на частных и закрытых мероприятиях в России, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, многие из них даже сейчас тайно посещают страну, остальные же ждут, когда смогут вернуться на российскую сцену после открытия границ и отмены всех санкций.

Иностранным исполнителям очень выгодно посещать частные и закрытые мероприятия. Да, это не стадионы и не большие шоу-программы, но на частных корпоративах есть шанс заработать намного больше за минимальные усилия. Им не надо любить нас, они делают бизнес, а зритель готов платить за шоу. Главное, чтобы билеты на концерты были доступными. В целом российские зрители очень соскучились по разнообразию, — высказался Соседов.

