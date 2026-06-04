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04 июня 2026 в 16:31

Пригожин ответил на слухи о его разводе с Валерией

Иосиф Пригожин назвал бредом слухи о его разводе с Валерией

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал бредом сивой кобылы слухи о его разводе с певицей Валерией. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что кто-то распространяет ложную информацию об их семейной жизни. По его словам, в СМИ появилась информация, что он с Валерией уже поделил имущество и разъехался.

Это бред сивой кобылы! Мы, оказывается, уже имущество поделили, расстались, разъехались. Без меня меня женили, но только наоборот!отреагировал Пригожин.

Продюсер отметил, что любит свою супругу. По его словам, кто-то завидует им, поэтому распространяет слухи об их разводе.

Нам кто-то завидует, что столько лет мы вместе, поэтому и плодит бред, — добавил Пригожин.

Ранее певец Сосо Павлиашвили заявил, что не собирается завершать концертную деятельность. Артист подчеркнул, что будет петь для своих поклонников до тех пор, пока будет им интересен. Певец отметил, что тем, кто ждет завершения его карьеры, стоит перестать себя мучить и не слушать его композиции. Он обратил внимание, что новости о завершении карьеры — это всего лишь слухи.

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