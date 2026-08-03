Использованы специфические полит-технологии: Пригожин о концерте Дмитриенко

Пиарщики Вани Дмитриенко для организации его концерта в «Лужниках» применили специфические политические пиар-технологии, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что в скандале Дмитриенко с певцом Егором Кридом из-за якобы копирования концертных декораций, который подогрел интерес публики, была использована старая схема.

Пиарщики Вани Дмитриенко, чтобы собрать «Лужники», использовали полит-технологии. Они стали устраивать эту вакханалию с декорациями, задевать Егора Крида и его аудиторию. Егор — большой артист, зачем ему у кого-то красть идеи (до концертов выяснилось, что и у Крида, и у Дмитриенко будут сцены в одинаковой стилистке — средневекового замка, в соцсетях появились предположения, что Крид скопировал идею Дмитриенко. — NEWS.ru)? Они ждали, что он даст какую-то реакцию, пойдет «рубилово», но Егор повел себя очень достойно, — сказал Пригожин.

Продюсер отметил, что проблема в данном случае не в самом артисте, а в его пиарщиках, которые «запудрили ему мозги». Пригожин подчеркнул, что Ваня — действительно талантливый артист, когда-то открытый продюсером Евгением Орловым. По словам Иосифа Игоревича, нынешние продюсеры тоже достойны уважения: они поверили в молодого артиста и делают из него большую фигуру.

Это первый большой концерт Дмитриенко, «Лужники» — это безусловно вызов для него и амбиции — это очень важный инструмент в работе с артистами. Но мне кажется, если бы не использовали эти «трюки» с Кридом, команда Вани не получила бы такого успеха, хотя он его бесспорно достоин, — добавил Пригожин.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов объяснил успех Вани Дмитриенко тем, что молодой артист смог внести новизну на российской эстраде. Он отметил, что роман с актрисой Анной Пересильд только усилил внимание публики к певцу.