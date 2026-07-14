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14 июля 2026 в 13:03

Поход на концерт Крида закончился травмами для школьницы-инвалида

Школьница-инвалид попала в жесткую давку на концерте Крида в Москве

Егор Крид Егор Крид Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Девочка-инвалид пострадала в давке на концерте певца Егора Крида в московских «Лужниках», сообщает Telegram-канал SHOT. Мать 14-летней пострадавшей заявила, что инцидент произошел в фан-зоне. Когда толпа начала сильно давить на людей, охранник буквально вырвал из толпы оказавшуюся в гуще событий школьницу с парализованной рукой, после чего он на руках отнес ее к медицинскому персоналу.

Вскоре врачи отпустили девочку, а волонтеры проводили ее к матери, ожидавшей за пределами площадки. Со слов женщины, после случившегося дочь жаловалась на сильную боль в руке и спине. В настоящее время школьница находится в стрессовом состоянии, отказывается ехать в больницу и практически не ест.

Мать девочки намерена добиться проверки действий организаторов мероприятия. По ее мнению, они не обеспечили надлежащую безопасность зрителей в фан-зоне.

Ранее на концерте певицы Светы (настоящее имя — Светлана Колтунова) в Казани произошла массовая драка среди зрительниц. Одна из участниц конфликта рассказала, что пришла на выступление с подругами и сначала они спокойно находились у сцены. По ее словам, спустя некоторое время несколько женщин начали расталкивать зрителей и наступать им на ноги, а после сделанного замечания между компаниями вспыхнул конфликт.

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