Фанатки повырывали друг другу волосы на концерте певицы Светы

Фанатки устроили массовую драку на концерте певицы Светы (настоящее имя — Светлана Колтунова) в Казани, передает Telegram-канал Baza. По его информации, девушки сцепились друг с другом в момент, когда исполнительница желала всем со сцены добра и позитива.

Как рассказала одна из участниц потасовки, она пришла на выступление с подругами и сначала они спокойно стояли у сцены. Спустя некоторое время мимо них несколько раз прошли женщины, расталкивая зрителей и наступая им на ноги. После сделанного замечания между компаниями вспыхнул конфликт.

По словам девушки, одна из женщин первой схватила ее подругу за руку, а затем — за волосы. Завязалась драка, в результате которой у одной из россиянок вырвали волосы с корнем. Драку в итоге разняла охрана, после чего участниц конфликта вывели с концерта.

Ранее двое мужчин устроили драку в одном из вагонов московского метро. Все началось со словесного спора. Согласно версии следователей, один из пассажиров внезапно начал избивать другого. Нападавшему грозит уголовное дело по статье «Побои».