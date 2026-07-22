Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Беру фарш, смешиваю с мелко рубленным луком, чесноком, кинзой и хмели-сунели — обжариваю до румяной корочки. Раскладываю на свежий лаваш, добавляю мацони с чесноком и зеленью, заворачиваю плотным рулетом и обжариваю на сухой сковороде до хруста. Внутри — сочная, пряная начинка с мясным соком и ароматом восточных специй, снаружи — хрустящий румяный лаваш.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша (говядина + свинина), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 ч. ложка хмели-сунели, соль, перец, 2 тонких лаваша, 200 мл мацони (или густого йогурта), зелень для соуса. Лук и чеснок мелко порубите, смешайте с фаршем, зеленью и специями. Обжарьте фарш на сковороде до готовности, помешивая. Смешайте мацони с рубленой зеленью и чесноком. На лаваш выложите фарш, полейте соусом, сверните рулетом или конвертом. Обжаривайте на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки. Подавайте горячим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже готовила этот фарш в лаваше — домашние съели всё за ужином, даже муж, который не любит кинзу, просил добавки. Я добавила в соус немного аджики для остроты, а вместо мацони взяла сметану. Кстати, лаваш можно заменить тортильей. Находка, а не рецепт!