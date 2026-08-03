Дима Билан ответил на критику своего концерта в Москве Билан признал недочеты своего концерта в Москве и пообещал их исправить

Певец Дима Билан ответил в соцсетях на критику после концерта в Москве, признав, что шоу было первым масштабным экспериментом, а недочеты и риски стали неизбежной частью такого формата. По его словам, команда уже ищет способ сохранить технологичность, но при этом обеспечить хороший обзор всем зрителям.

Конечно, у любого нового формата есть свои особенности. Сложные технологичные решения, особенно реализованные впервые, не всегда сразу работают идеально и подразумевают определенные риски. Но именно так и рождается новое: через смелость, опыт, поиск и постоянное развитие, — написал Билан.

Он подчеркнул, что для него принципиально важно, чтобы каждый зритель получил полноценное впечатление, независимо от места в зале. Артист поблагодарил публику за участие в эксперименте и пообещал учесть все замечания.

Ранее посетители концерта Билана на «ВТБ Арене» пожаловались на организацию мероприятия — по их словам, из фан-зоны и танцпола было плохо видно сцену и самого артиста. Выступление Билана «Твой № 1» собрало полный зал, а билеты на концерт были распроданы заранее.