Пять дачных домов загорелись под Волгоградом Пожар охватил пять дачных домов в СНТ в Волгоградской области

Пожар охватил пять строений в СНТ «Здоровье химика» в Волгоградской области, сообщается в канале ГУ МЧС России по региону на платформе МАКС. По информации ведомства, тушение осложняют жаркая и сухая погода, а также отсутствие источников воды.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, СНТ «Здоровье химика». Горит сухая растительность и пять не эксплуатируемых дачных домов, — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар на складском комплексе в Собинском округе Владимирской области, возникший после атаки беспилотников ВСУ, локализован на площади 100 тыс. квадратных метров. Для тушения привлечены 67 единиц техники и вертолет МИ-8 МЧС РФ.

До этого в Ленинградской области вспыхнул автокран. Инцидент произошел на 56-м километре Приморского шоссе в сторону Зеленогорска. По предварительным данным, пострадал водитель, движение на трассе временно перекрыли.