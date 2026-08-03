Названы главные правила безопасной покупки БАДов

Перед покупкой БАДов в интернете стоит изучить профиль продавца, его рейтинг и отзывы покупателей, рассказала гендиректор профильного сервиса Татьяна Ходанович. По ее словам, которые приводит Life.ru, жалобы на неэффективность, странный вкус или несоответствие оригиналу — повод поискать другого поставщика.

Посмотрите на профиль продавца: сколько заказов выполнил, какой у него рейтинг, что пишут в отзывах. Если люди жалуются на неэффективность, странный вкус или несходство с оригиналом, то лучше поискать другого поставщика. Это не гарантия, но дополнительный фильтр, — рассказала Ходанович

Эксперт посоветовала установить бесплатное приложение «Честный знак», чтобы проверить код на упаковке — если он не читается, выдает ошибку или уже был проверен, товар лучше не брать. Стоит также сверить номер свидетельства о госрегистрации с реестром ЕАЭС, а если вместо него указана «декларация соответствия» — это техническая добавка, не предназначенная для розницы.

Она подчеркнула, что качественный БАД не может стоить дешево, а на упаковке должна быть надпись «биологически активная добавка к пище». Реакция на некачественный продукт может быть опасной, вплоть до анафилактического шока.

При первых симптомах — головокружении, тошноте, сыпи, учащенном сердцебиении или боли в животе — нужно немедленно прекратить прием и вызвать скорую. Упаковку, чек и код «Честного знака» стоит сохранить как доказательства и подать жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее врач-хирург Центра Шумакова Михаил Болдырев отмечал, что мать-и-мачеха и чистотел токсичны для печени. По его словам, опасные растения и некачественные биодобавки, которые пациенты принимают для очищения организма, на самом деле могут стать причиной тяжелых поражений организма и привести к госпитализации.