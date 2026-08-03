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03 августа 2026 в 14:52

Бренд-менеджер назвала десерты, которые подойдут для теплого летнего вечера

Бренд-менеджер Ерошкина: лимонно-ягодный тирамису подойдет для летнего вечера

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Лимонно-ягодный тирамису станет отличным выбором для теплого летнего вечера, заявила NEWS.ru бренд-менеджер «Магнат» Татьяна Ерошкина. По ее словам, эта вариация классического десерта готовится без использования кофе, а савоярди пропитываются легким лимонным сиропом в сочетании с голубикой или малиной.

Среди главных направлений последних сезонов можно выделить переосмысление классических десертов, насыщенный сливочный профиль и контраст текстур. Этим летом такие тенденции наиболее ярко проявляются в нескольких десертных форматах. Что приготовить теплым вечером? Лимонно-ягодный тирамису. Летняя версия обходится без кофе: савоярди пропитывают лимонным сиропом, а между слоями маскарпоне добавляют голубику или малину. Десерт удобно собирать в прозрачных бокалах и заранее охладить. Получается свежая вариация классики, которая красиво выглядит при вечернем свете, — сказала Ерошкина.

По ее словам, помимо обновленного тирамису, в этом сезоне особое внимание стоит обратить на баскский чизкейк. Она отметила, что его насыщенная сливочная текстура и карамелизированная корочка отлично сочетаются с кислинкой вишни, смородины или клубники.

Также для летнего вечера подойдет баскский чизкейк с ягодами. Его узнают по карамелизированной корочке и мягкой, почти кремовой середине. Летом насыщенность чизкейка хорошо уравновешивают вишня, смородина или клубника. Достаточно добавить ягоды перед подачей, чтобы сохранить контраст сливочных нот и прохладной кислинки. Можете приготовить и йогуртовый крем с воздушными топпингами. Густой йогурт взбивают со сливками, охлаждают и дополняют гранолой, воздушным рисом, шоколадной крошкой и ягодами. Главное здесь — чередование мягких и хрустящих элементов в каждой ложке, — заключила Ерошкина.

Ранее доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Екатерина Дубровина заявила, что употребление миндального молока помогает поддерживать стройную фигуру. По ее словам, при наличии аллергии на орехи можно сделать выбор в пользу рисового напитка.

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