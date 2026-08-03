Эти печеночные оладьи стали конкурентами котлет: нужно лишь добавить жареный лук, манку и сметану

Эти печеночные оладьи стали конкурентами котлет: нужно лишь добавить жареный лук, манку и сметану

Если обычные печеночные оладьи кажутся суховатыми, попробуйте приготовить их по этому рецепту. Секрет в том, что лук сначала обжаривается до золотистого цвета, а затем вместе с чесноком добавляется в печеночную массу.

Манка делает оладьи более нежными, а сметана помогает сохранить сочность. В результате они получаются настолько мягкими и ароматными, что на столе исчезают не хуже домашних котлет.

Для приготовления понадобится: куриная печень — 600 г, репчатый лук — 150 г, чеснок — 2 зубчика, яйцо — 1 шт., сметана — 50 г, манная крупа — 45 г, соль — 1 ч. л., черный перец — 1/3 ч. л., растительное масло — 2 ст. л. для лука и масло для жарки.

Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до мягкости и золотистого оттенка, в самом конце добавьте измельченный чеснок и прогрейте еще 30–40 секунд. Остудите. Куриную печень очистите от пленок, обсушите и измельчите блендером или пропустите через мясорубку.

Добавьте яйцо, сметану, манку, обжаренный лук с чесноком, соль и перец, затем тщательно перемешайте. Оставьте массу на 20 минут, чтобы манка набухла. Выкладывайте печеночную смесь ложкой на хорошо разогретую сковороду и жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Личный опыт

Мне особенно нравится подавать такие оладьи со сметаной, чесночным соусом или картофельным пюре. Иногда добавляю в фарш немного свежего укропа или петрушки — аромат становится еще насыщеннее, а сами оладьи получаются по-домашнему вкусными.