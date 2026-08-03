Вместо привычного лечо — салат из баклажанов с чесноком на зиму: и к гарниру, и к мясу, и просто как закуска, пальчики оближешь

Вместо привычного лечо — салат из баклажанов с чесноком на зиму: и к гарниру, и к мясу, и просто как закуска, пальчики оближешь

Это не просто заготовка, а настоящий хит, который превращает обычный ужин в праздник. Баклажаны в маринаде получаются нежными, с легкой горчинкой, а чеснок и специи придают пикантность и глубокий аромат. Салат густой, яркий, с кисло-сладким вкусом, который отлично дополняет мясо, картошку, макароны и даже просто ломоть свежего хлеба. Готовится из простых продуктов, без сложных техник, а съедается быстрее, чем я его закатываю. Зимой открываешь банку — и будто лето на столе.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг баклажанов, 1 кг сладкого перца, 2 головки чеснока, 200 мл растительного масла, 200 мл 9% уксуса, 0,5 стакана сахара, 2 ст. ложки соли, перец горошком, лавровый лист. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите, оставьте на 30 минут, затем обжарьте до румяности. Перец нарежьте полосками, лук — полукольцами. В кастрюле смешайте масло, уксус, сахар, соль и специи, доведите до кипения. Добавьте баклажаны, перец и лук, тушите 30 минут. В конце добавьте измельченный чеснок, прокипятите 5 минут. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закатала этот салат на пробу. Даже те, кто не любит баклажаны, уплетали его с мясом и просили добавки. Кстати, вместо уксуса можно взять яблочный — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!