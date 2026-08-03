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03 августа 2026 в 11:26

Селедочная икра из детства, о которой все забыли: нужны рыба, плавленый сырок и яблоко — закуска на все времена

Фото: D-NEWS.ru
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Этот рецепт родом из тех времен, когда из простых продуктов умудрялись готовить настоящие деликатесы. Всего четыре ингредиента — и вы получаете роскошную закуску с бархатистой текстурой, которая по вкусу действительно напоминает икру. Подаю ее на праздничный стол, и гости всегда просят добавки.

Ингредиенты

Сельдь соленая (филе) — 200 г, яблоко — 1 шт., яйцо — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., хлеб белый — 4-5 кусочков, масло сливочное — 1 ст. л., молоко — 1 ст. л., сахар — 4 ст. л., соль, перец по вкусу.

Как готовлю

Сначала замачиваю кусочки белого хлеба в молоке, чтобы они размякли. Тем временем отвариваю яйцо вкрутую, а яблоко очищаю от кожуры и сердцевины. Все подготовленные ингредиенты — филе селедки, размоченный хлеб, яблоко, яйцо, кусочек лука и размягченное сливочное масло — пропускаю через мясорубку.

Добавляю соль, перец и сахар, чтобы сбалансировать вкус, и тщательно вымешиваю до однородной пышной массы. Готовую икру выкладываю в пиалу и перед подачей обязательно даю настояться в холодильнике хотя бы полчаса, чтобы вкусы подружились.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Получилась нежнейшая паста, которую не стыдно в тарталетки выложить. Удивило, что плавленый сыр лучше брать самый простой, без добавок — он дает правильную сливочность и не перебивает вкус.

Проверено редакцией
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