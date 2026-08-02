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02 августа 2026 в 16:00

Чесночные палочки из цветной капусты — без муки, без глютена, но с хрустящей сырной корочкой. Готовятся за 40 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Никто не догадается, что эти палочки из цветной капусты. Они выглядят как хлебные, пахнут чесноком, хрустят как гренки. А внутри — нежная овощная основа. Подавайте с томатным соусом или сметаной. Исчезают быстрее, чем вы успеваете рассказать, из чего они сделаны.

Что понадобится

1 средний кочан цветной капусты (около 500 г), 150 г твердого сыра (моцарелла или пармезан), 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, соль, перец, сушеные травы (по желанию).

Как я готовлю

Цветную капусту разбираю на соцветия, отвариваю в подсоленной воде 5–7 минут до мягкости. Откидываю на дуршлаг, даю остыть. Измельчаю в блендере до состояния мелкой крошки.

В миске смешиваю капустную крошку с тертым сыром, яйцом, измельченным чесноком, солью и перцем. Тщательно перемешиваю до однородной массы.

На противень, застеленный пергаментом, выкладываю массу, формируя палочки (смачивая руки водой). Запекаю при 200 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Подаю горячими.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я не верил, что цветная капуста может заменить хлеб. Но палочки получились хрустящими, с чесночным ароматом и сырной корочкой. Главное — хорошо отжать капусту после варки, иначе масса будет влажной. Советую добавить немного сушеного орегано и паприки — для аромата. Подавал с томатным соусом — гости не догадались, что основа — капуста.

Проверено редакцией
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